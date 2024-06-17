هام! نتائج الثالث متوسط 2024 البصرة وكل المحافظات على nataegna.net نتائجنا!

طلاب الثالث المتوسط في حالة ترقب وقلق انتظارًا لإعلان النتائج وجدير بالذكر أن جميع الطلاب في كافة المراحل قد انتهوا من أداء الامتحانات في محافظات العراق، ومنذ انتهاء الاختبارات ارتفع معدل البحث للاطمئنان على الدرجات والنتائج حتى يتمكن كل طالب من معرفة مستواه، وعليه فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر خدمة الاستعلام من خلال موقع الوزارة الرسمي وأيضًا منصة نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 البصره

من المقرر أن تظهر النتائج في غضون أيام قلائل بناءً على تأكيدات وزارة التربية والتعليم بالعراق حيث أبدت اهتمامها بأن يتم الإعلان عن النتائج في أسرع وقت حيث أفصحت أن التصحيح يتم على أعلى مستوى من الدقة، تجدر الإشارة إلى أن فترة الامتحانات استمرت نحو 16 يوم في جميع محافظات العراق.

كما أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من الطلاب وذلك لأن الإدارات التعليمية حرصت على توفير جميع سُبل الراحة، وقد نوهت أن أوراق الطلاب ما زالت قيد التصحيح والمراجعة وبعد أن يتم اعتماد النتائج سيتم الإعلان عنها على الفور.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أن الاطلاع على النتائج سيكون متوفر في غضون لحظات من تنفيذ خطوات الاستعلام التي حددتها الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي: