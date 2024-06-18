كم راتب المحاسب في السعودية والمهام التي يقوم بها في الشركات

يتساءل العديد من المحاسبين المتخرجين حديثًا عن رواتب المحاسبين في المملكة العربية السعودية عن متوسط الدخل الشهري الذي سيحصلون عليه، ولكن يختلف ذلك بلاختلاف نوع الشهادة التي حصلت عليها في المحاسبة، سواء كانت ماجستير أو بكالريوس، وبعدد سنوات الخبرة التي تمتلكها، كما تتعدد أيضًا أدوار المحاسبين داخل الشركات التي يعملون بها، وكل هذا ما سنتطرق لذكره داخل مقالتنا عبر موقع البديل.

مرتبات المحاسبين فى السعودية حسب الشهادات العلمية

تختلف مرتبات المحاسبين في السعودية وفق الشهادة الحاصلين عليها، وسنوضح لكم ذلك فيما يلي:

المحاسب الحاصل على شهادة BSC، يبدأ راتبه من 12,500 ريال سعودي، وتتوفر له زيادة سنوية بنسبة 46%.

من حصل على شهادة Masters في المحاسبة، يبدأ راتبه من 15,400 ريال سعودي، ويعطى زيادة سنوية بنسبة 23%.

مرتبات المحاسبين فى السعودية حسب الخبرة

تختلف مرتبات المحاسبين في المملكة العربية السعودية حسب سنوات الخبرة التي يتمتع بها المحاسب:

راتب المحاسب بخبرة أقل من سنتين هو 9,000 ريال سعودي.

من تتراوح خبرته من سنتين حتى 5 سنوات يحصل على راتب بقيمة 12,000 ريال سعودي.

راتب المحاسب القانوني ذو خبرة تبلغ من 5 سنوات إلى 10 سنوات، يمنح راتبًا قدره 16,000 ريال سعودي.

المحاسب صاحب الخبرة التي تتراوح من 10 سنوات إلى 15 سنه يحصل على دخل شهري بقيمة 19,000 ريال سعودي.

مهام المحاسب في الشركات

تتعدد وظائف المحاسب في الشركة التي يعمل بها، وهي كالتالي: