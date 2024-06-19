اجدد افلام الكرتون لجميع الأعمار نزلها الآن عبر تردد قناة بطوط سلي ولادك

شهدت عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة بطوط ارتفاعاً كبيراً، وذلك لما تحظى به هذه القناة من شعبية واسعة بين الأطفال حول العالم حيث تم إنشاء هذه القناة لتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي موجه خصيصاً للأطفال، ما يجعلها خياراً مثالياً يلبي احتياجاتهم في الترفيه والتعليم معاً تتميز القناة بتشكيلة متنوعة من البرامج والعروض التي تشمل الرسوم المتحركة، الأفلام القصيرة، الأناشيد التعليمية، والمسلسلات التفاعلية وتعتمد القناة على شخصيات كرتونية محبوبة مثل بطوط وأصدقائه، الذين يخوضون مغامرات شيقة ويواجهون تحديات يستفيد منها الأطفال في تعلم القيم والمفاهيم الأساسية مثل الصداقة، التعاون، والتسامح وتتميز قناة بطوط بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، مما يجعلها الخيار الأول للأطفال لمتابعة برامج الكرتون، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط على النايل سات

فيما يلي سنذكر نقدم تردد قناة بطوط الجديد على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية الوضوح، وتكون الترددات للقناة على الشكل التالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط: 11494.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

إليكم كافة التفاصيل عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على عرب سات من خلال هذا المقال على موقعنا ، وهي كما يلي: