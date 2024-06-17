الان ظهرت.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الاول فى العراق عموم المحافظات موقع نتائجنا 

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق 2024، حيث صدرت نتائج اعتراضات طلبة الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول 2024، وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج المحافظات المختلفة تباعًا، فى محافظات مثل الرصافة الأولى والثالثة، النجف، ذي قار، القادسية، واسط، البصرة، كربلاء، وميسان، وللتعرف على نتيجة تقديم الاعتراضات على المواد في امتحانات الصف السادس الابتدائي، يمكن الدخول عبر الرابط المتاح ، خلال هذا المقال، وسيتمكن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج النهائية لاعتراضات الدور الأول.

اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2024:

خلال الأيام الماضية، بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات طلبة الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024،و تم الإعلان عن النتائج تباعًا على مستوى المحافظات، حيث تم الكشف عن نتائج محافظات الرصافة الأولى والثالثة، النجف، ذي قار، القادسية، واسط، البصرة، كربلاء، وميسان ،وسبق ذلك فتح باب التقديم على اعتراضات نتائج السادس الابتدائي إلكترونياً خلال مدة زمنية محددة. وبعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، تم الإعلان عن النتيجة النهائية للاعتراضات، يمكن للطلبة والطالبات الاطلاع على النتيجة النهائية لاعتراضات السادس الابتدائي عبر مواقع متعددة، مثل موقع نتائجنا، موقع وزارة التربية العراقية، موقع ملازمنا، وموقع النجاح.

استخراج نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024:

للاطلاع على نتيجة اعتراضات الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع نتائجنا.

2. التوجه إلى قسم “نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول”.

من خلال هذه الخطوات، سيتمكن الطلبة والطالبات من الاطلاع على النتيجة النهائية لاعتراضات نتائج السادس الابتدائي للدور الأول 2024. حيث تم إتاحة هذه النتيجة على موقع نتائجنا، بالإضافة إلى مواقع وزارة التربية العراقية وملازمنا والنجاح.