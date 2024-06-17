الان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتـــــــي

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، 2024، داخل جميع المحافظات العراقية، حيث شهدت الساعات الأخيرة، زيادة كبيرة في البحث عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 عبر محركات البحث ،و ينتظر الكثير من المواطنين في العراق الإعلان الرسمي عن قوائم الأشخاص المشمولين بهذه المساعدات الاجتماعية، وسنقدم خلال هذا المقال تفاصيل عن الأسماء المدرجة ضمن الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية فى العراق، وكذلك كيفية الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال رابط موقع مظلتى الالكتروني.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق:

يمكن لجميع المواطنين داخل المحافظات العراقية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 عبر اتباع هذه الخطوات:

افتح موقع منصة “ مظلتي “.

“. من القائمة الرئيسية، اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

حدد خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 – الوجبة السابعة”.

أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على “الاستعلام” أو “تنفيذ” لبدء عملية البحث.

بعد ظهور النتائج، انقر على رابط التنزيل للحصول على الملفات بصيغة PDF.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية يُعد من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تلجأ إليها آلاف الأسر في مختلف المحافظات العراقية، حيث يوفر هذا البرنامج دعمًا شهريًا يساعد الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتقوم ازارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة وتقييم الطلبات المقدمة من المحتاجين، وتقوم بعملية اختيار الأسر الأكثر احتياجًا والتي تستحق الدعم، بعد اكتمال هذه العملية، سيتم الإعلان عن أسماء الأسر المقبولة في الدفعة المقبلة من البرنامج.