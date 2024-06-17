“عبر فيديو لاروزا“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم على video laroza

يعد مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات الشهيرة في الفترة الأخيرة، والذي حقق نجاحا كبيرا في الدراما التركية، وقد أصبح الكثير من داخل تركيا وخارجها يتابعون المسلسل بكافة حلقاته، بالإضافة إلى أنهم ينتظرون الحلقات الجديدة بكل حماس، وقد بدأت الحلقات الأولى من المسلسل في عام 2019 وحتى يومنا هذا مازال يتصدر المسلسل كافة محركات البحث، وقد وصل المسلسل إلى الموسم الخامس والذي مازال يسجل نسب مشاهدة عالية، وقد تمكن المسلسل من عرض وتجسيد قصة حقيقية بشكل رائع ومميز، بالإضافة إلى أن اختيار القائمين على هذا العمل الدرامي موفق للغاية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل عنه.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

يعد مسلسل المؤسسة عثمان استكمالا لقصة مسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في السنوات الماضية، وقد كان أيضًا من أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا على كافة الشاشات، ويسرد مسلسل المؤسس عثمان مسيرة هذا البطل بعد والده في النهوض وتأسيس الدولة العثمانية، والتي يواجه أثناء سيره الكثير من الأعداء التتار والصليبيين والروم والسلاجقة، وعلى الرغم من ذلك يتمكن من تحقيق النصر والفوز عليهم، وقد تم عرض حتى الآن 164 حلقة عبر القناة التركية atv، وتعرض حلقة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

بعد أن يتم عرض الحلقة الأسبوعية الجديدة عبر قناة atv التركية، تبدأ المواقع الأخرى في عرض الحلقة بعد ذلك، ومن أبرز هذه المواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا، وإضافة إلى ذلك فإن قناة الفجر الجزائرية أحد أبرز القنوات التي تعرض المسلسل مترجم وذلك في اليوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.