“منصة أور ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق مديرية المرور العامة

يعد قانون الغرامات من القوانين الهامة، والذي يتم تطبيقه على من يرتكب المخالفات بالمركبات، وكان الهدف منذ ذلك الحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين أثناء السير في الطرق، وقد أصبح بإمكان أي مواطن لديه مركبة الاستعلام عن الغرامة المرورية الخاصة به بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت، كما يمكنه السداد لقيمة الغرامة بنفس الطريقة، وإليكم في السطور التالية توضيح وشرح لكيفية الاستعلام عن غرامات المرور.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق

تبذل السلطات العراقية قصارى جهدها لتوفير الجهد عن المواطنين، وقد سهلت عليهم بعض الخدمات الحكومية الشائع القيام بها وتحويلها لخدمة رقمية يمكن القيام بها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن كانت هذه العملية تستغرق وقت كبير حتى يتم القيام بها أصبحت في غاية السهولة ويمكن إتمامها في وقت قليل وفي غضون دقائق، وإليكم طريقة الاستعلام عن الغرامات فيما يلي:

يتم التوجه نحو منصة أور الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية للمنصة.

اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

إدخال التفاصيل الخاصة بالمركبة المراد الاستعلام عن الغرامات الخاصة بها.

ثم النقر فوق زر عرض التفاصيل.

سيتم استعراض كافة المخالفات المراد سدادها.

سداد غرامات المرور الجديدة 2024

يمكن بكل سهولة سداد الغرامات التي ظهرت عن الاستعلام عنها عبر شبكة الإنترنت، ويلزم لذلك إتباع الخطوات الآتية: