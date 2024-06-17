نزلها الآن.. تنزيل لعبة فيفا 2024 على هواتف الأندرويد والآيفون 

تعد لعبة فيفا واحدة من أشهر الألعاب الخاصة بكرة القدم، والتي لها جمهور كبير من الشباب مستخدمي هذه اللعبة، ومن خلالها يتمكن اللاعب من ممارسة الهواية التي يحبها وتعلم مهارات رياضة كرة القدم، كما أن من مميزاتها أن يقوم اللاعب بتشكيل الفريق الذي يرغب به بكل حرية ووضع الخطط التي تساعده في تحقيق الفوز على خصمه، ويمكن لكافة الراغبين في تنزيل لعبة فيفا القيام بذلك على كافة أنواع الأجهزة، وإليكم في السطور التالية طريقة تحميل اللعبة بسهولة.

تنزيل لعبة فيفا 2024 على هواتف الأندرويد والآيفون

تتصدر لعبة فيفا قائمة الألعاب المختصة في رياضة كرة القدم، وقد حققت نسب عالية من المبيعات، بالإضافة إلى أنها تمتاز بالكثير من المميزات التي جعلتها من أفضل الألعاب، فاللعبة تحاكي الواقع بشكل كبير، حيث تم إضافة الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية التي تشبه الملاعب بشكل كبير، وقد وفرت لكافة مستخدميها قدر كبير من الحماس والإثارة والمغامرة، ويمكن تنزيل اللعبة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يتم فتح متجر جوجل بلاي على الجهاز.

ثم إدخال اسم اللعبة فيفا 24 في محرك البحث.

النقر على علامة اللعبة.

ثم النقر على أيقونة تنزيل.

تستغرق العملية ثوان قليلة حتى تكتمل.

وبعد الانتهاء يتم تثبيت اللعبة على الجهاز.

بعد ذلك يتم فتح اللعبة وإدخال الحساب إليها والاستمتاع بهذه التجربة الرائعة.

تنزيل فيفا 2024 على الايفون

وبجانب تنزيل اللعبة على الهواتف الأندرويد، يمكن الحصول عليها عبر الهواتف الآيفون، وإليكم خطوات تنزيلها فيما يلي: