“حصل حتى 5000 شدة مجانية 100%“ أقوى طريقة لشحن شدات بيجي PUBG مجانا على الهاتف.. اشحن وخليك محترف

تعد لعبة ببجي من أكثر الألعاب التي حازت على إعجاب الكثير حول العالم، والتي شهدت عمليات تنزيل عالية للغاية، حيث أقبل عليها جمهور كبير من الصغار والكبار، فهي من الألعاب التي توفر المغامرة الشيقة والممتعة، كما صنفت من بين العاب القتال المميزة، وعلى اللاعب أن ينهي المهمة التي تم تكليفه بها وفي أثناء اللعب يحاول التخلص من كافة أعداءه والقضاء عليهم دون أن ينالوا منه لكي يتمكن من تحقيق الفوز، وعند شحن لعبة ببجي بالشدات يتمكن من الحصول على المزيد من المزايا الأخرى، وإليكم في السطور التالية طريقة شحن شدات اللعبة بسهولة.

أقوى طريقة لشحن شدات بيجي PUBG مجانا على الهاتف

تعد الشدات هي العملة الافتراضية الخاصة بلعبة ببجي، والتي من خلالها يتمكن اللاعب من شراء الأسلحة والأزياء المختلفة والتي تمكنه من القضاء على أعدائه والبقاء حيًا لأطول فترة ممكنة، كما أن من بين مزايا الشدات تمكن اللاعبين من إنجاز المهام المطلوبة منهم بشكل أسرع وتحقيق الفوز والتقدم في مستويات عالية، وإليكم طريقة شحن شدات ببجي بطريقة موثوقة فيما يلي:

يتم فتح قائمة الإعدادات في لعبة ببجي.

ثم الضغط فوق خيار شحن شدات ببجي.

ينبغي تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

ثم اختيار الوسيلة التي سيتم من خلالها دفع قيمة الشدات.

في حال تجميع ألف نقطة في اللعبة سيتمكن اللاعب من شحن مائة وخمسين شدة بالمجان.

كما أن تحقيق الفوز في التحديات والمهمات يمنح اللاعب عدد من الشدات بالمجان.

أكواد شحن شدات ببجي مجانا

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، وإليكم عدد من الاكواد التي يمكن استخدامها لشحن شدات بالمجان فيما يلي: