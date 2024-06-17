نزلي لولو لأطفالك.. تردد قناة وناسه Wanasa TV على القمر الصناعي نايل سات Nilesat 2024

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والتي تعرض أغاني الأطفال الممتعة والمسلية بجودة عالية، كما أن محتوى القناة لا يقتصر على ذلك بل تعرض البرامج التعليمية التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للأطفال في تنمية مهاراتهم، ولذلك يرغب الكثير من الأمهات والآباء في استقبال هذه القناة وتشغيلها لأطفالهم، وإليكم في السطور التالية تردد القناة وطريقة تنزيلها بكل سهولة.

تردد قناة وناسه Wanasa TV على القمر الصناعي نايل سات

يهتم الكثير من الأمهات والآباء بالتعرف على تردد قناة وناسة، وقد أعلنت إدارة القناة عبر صفحاتها على تويتر وفيسبوك وانستجرام وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن تغيير التردد الخاص بالقناة وتجديدها لضمان الحصول على جودة عالية للقناة، وإليكم التردد الجديد الخاص بالقناة فيما يلي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11430.

معدل تصحيح 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات

التردد:11270.

معدل تصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات إضافة قناة وناسة على النايل سات

نظرا لأهمية قناة وناسة الكبيرة بالنسبة للأطفال الصغار، يرغب أولياء الأمور في تنزيلها على التليفزيون، ويلزم لذلك إتباع عدد من الخطوات لتنزيل قناة وناسة على التليفزيون، وإليكم هذه الخطوات فيما يلي: