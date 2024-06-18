“مليون دينار فورية مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سعيدة للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

صرحت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، ويعد ذلك الإجراء من بين جهود الدولة المبذولة بهدف مساعدة ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الصعبة وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الزيادة الجديدة التي سيتم اضافتها على رواتب الموظفين تابعوا معنا السطور القادمة

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

بعد أن أقرت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 5 بالمائة، ازداد تساؤل المواطنين عن قيمة رواتبهم بعد هذه الزيادة، وهي موضحة كما في المخطط التالي:

يحصل الموظف في الدرجة الوظيفية الأولى على راتب مليون و100 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

يحصل الموظف في الدرجة الوظيفية الثامنة على راتب 819 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

يحصل الموظف في الدرجة الوظيفية التاسعة على راتب 727.5 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

يحصل الموظف في الدرجة الوظيفية العاشرة على راتب 650 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

وفي إطار الحديث عن زيادة رواتب الموظفين في العراق، يرغب الكثير من هؤلاء الأشخاص بالتأكد من ذلك القرار والاستعلام عن تفاصيل رواتبهم للتعرف على قيمة الزيادة المضافة إلى رواتبهم، وإليكم في النقاط التالية أسهل طريقة للاستعلام عن الرواتب: