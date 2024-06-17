”وزارة التربية العراقية توضح“.. جدول امتحانات السادس إعدادي الجديد بعد قرار التعديل الجديد

وضعت وزارة التربية العراقية جدول اختبارات الصف السادس الإعدادي، ونظرا لوجود بعض الأيام الموضحة في الجدول والتي تأتي في أيام عطلات رسمية، فقد قامت وزارة التربية بتغيير الجدول ووضع بعض التعديلات عليه حتى يتم ترحيل بعض المواد إلى وقت آخر، ونظرا لتساؤل الطلاب والجدل الذي حدث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن جدول الاختبارات الجديد بعد تعديله، وإليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي.

جدول امتحانات السادس إعدادي الجديد بعد قرار التعديل الجديد

حددت وزارة التربية الوطنية جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي، وقد صادف ذلك لبعض الإجازات الرسمية في مناسبات مختلفة، وقد اضطرت الوزارة إلى إضافة بعض التعديلات على الجدول، وقد تم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية، وقد كان من المقرر أن يكون آخر أيام الاختبارات في اليوم الثاني من يوليو، وبعد تعديل الجدول أصبح اليوم الأخير في الثالث من يوليو، مع العلم أن موعد اختبار مادة الرياضيات تم تبكيره ليكون في اليوم الذي يليه، وإليكم مزيد من التفاصيل حول المواعيد فيما يلي:

في اليوم الثالث والعشرين من يونيو تبدأ اختبارات الصف السادس الإعدادي.

أما في اليوم الثالث من يوليو تنتهي كافة الاختبارات، حيث تستمر لمدة عشر أيام.

تبدأ كافة الاختبارات في تمام الساعة السابعة صباحًا.

نتائج امتحانات السادس إعدادي

بعد أن يتمكن الطلاب من الانتهاء من كافة الاختبارات المقررة عليهم، سيتم البدء في تصحيح وتدقيق الأوراق الخاصة بهم، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الوزير، وبذلك سيتم الإعلان عنها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم، وعلى الطلاب الراغبين في الاستعلام عن النتائج التوجه نحو موقع نتائجنا الإلكتروني وإدخال الاسم ورقم الجلوس للبحث عن النتيجة.