تنزل WhatsApp Gold بتحديث ضد الحظر العيد!.. إضافات واتساب الجديدة والجبارة مش هتقدر تستغنى عنها.. عيبه!

يعد WhatsApp Gold واتساب الذهبي من أكثر التطبيقات التي عليها طلبًا في الوقت الحالي، نظرًا لكون أمن بدرجة 70% عن باقي التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية الأخرى، حتى أن التطبيق يتمتع بالعديد من التحديثات والمميزات الأكثر ملائمة ليكون بديل قوي عن تطبيق واتساب الذهبي، وعليه يمكنك القيام بتحميل تحديث واتساب الذهبي دون خسارة أي بيانات أو ملفات قديمة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل التحديث الجديد لواتساب الذهبي WhatsApp Gold، وفقًا للأتي:-

أن يتم الإحتفاظ بكافة الملفات عقب فتح إدارة الملفات.

ليتم الإنتقال إلى مجلد التنزيلات.

ليتم إجراء التثبيت الخاص بالتحديث الجديد لواتساب الذهبي عبر الموقع الرسمي للتطبيق.

لتجد أمامك جميع المحادثات والملفات القديمة والخاصة بالتطبيق القديم.

مميزات واتساب WhatsApp Gold

عند قيامك بتنزيل التحديث الجديد لواتساب الذهبي WhatsApp Gold يمكنك الإستمتاع بالعديد من المميزات الأكثر جاذبية، وفقًا لما يلي:-

يمكنك إرسال رسالة إلى أي مستخدم بكل سهولة ومشاهدة القصص والعمل على تنزيلها.

كذلك إمكانية إرسال أكثر من 30 رسالة مرة واحدة لتكون بشكل تلقائي.

قراءة الرسائل دون الدخول إليها وإخفاء العلامة الزرقاء.

إرسال ملفات مثل الصور والفيديوهات بجودة عالية وصورة واضحة.

التحكم بأخر ظهور لك في حالة إذا رغبت بأن يراك المستخدمين أم لا.

عيب تطبيق واتساب الذهبي

وعيب واتساب الذهبي أنه غير أمن بالشكل الكافي التي تحتفظ ببيانات وملفات بداخل لأطول فترة، إستهداف التطبيق من قبل جهات غير قانونية والعمل على سرقة بياناتك.