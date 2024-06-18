استفد من نقاطك.. تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ حقيقي

يعتبر مصرف الراجحي واحدًا من أهم البنوك المصرفية في الممكلة العربية السعودية، فهو أحد رواد التمويل الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك تنتشر فروعه بكثرة على مستوى أنحاء العالم، كما أسس البنك في عام 1957م، ويسعى بشكل متجدد إلى التطور من خلال تقديم خدمات متنوعة لعملائه بهدف زيادة الترويج له، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ حقيقي، وهذه ما سنشرحه لكم من خلال مقالتنا.

خطوات تحويل نقاط الراجحي إلى مبالغ مالية

قام بنك الراجحي بتوضيح عددًا من الطرق التي يمكنكم من خلالها تحويل النقاط التي قمتم بجمعها إلى مبلغ حقيقي من المال، ومن أبرز الوسائل المتبعة في هذا الأمر هو تحويل النقاط إلى أموال عن طريق المحفظة الرقمية كالآتي:

أولًا يجب القيام بتحميل المحفظة الرقمية على موبايل Android، أو على هاتف iPhone.

ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق وتفعيل الموقع، وهذا ما يطلق عليه urpay.

الضغط على خانة ابدأ.

الضغط على خانة ابدأ. في حالة كان الشخص سعودي، يجب عليه تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

ضرورة قراءة كافة أحكام وشروط التطبيق والموافقة عليها من خلال النقر على “تأكيد”.

سيظهر لك رمز التحقق وهو مكون من 4 أرقام، يجب إدخاله في الخانة المخصصة له.

ثم ادخل بيانات أخرى، مثل: الدخل الشهري، وتحديد الوظيفة، والبريد الإلكتروني.

وبعد ذلك انقر على التالي وسجل البصمة الجديدة في التطبيق.

اضغط على خيار نقاط المكافأة وحدد العدد الخاص بها، وانقر على تأكيد.

كيفية تحويل نقاط الراجحي إلى نقود من خلال الهاتف

في حال رغبة الشخص في تحويل نقاط الراجحي إلى نقود عن طريق الهاتف، يجب عليه اتباع عددًا من الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي: