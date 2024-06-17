” نتائجنا” PDF نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق الدور الأول عموم المحافظات عبر رابط وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الثاني 2024 والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، فبعد انتهاء امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق، التي جرت من 21 مايو إلى 3 يونيو الماضي، يعيش طلاب هذه المرحلة حالة من القلق والتوتر بسبب التأخر في إعلان النتائج، والتعرف على درجاتهم النهائية، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة التى من خلالها تستطيع الحصول على الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية بكل سهولة ويسر.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

وفقًا للدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وزير التربية، فى العراق فإن عمليات التصحيح والتدقيق لدرجات امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق قد انتهت، وجاري الانتهاء من رفع درجات الطلاب والطالبات، والانتهاء من المراجعات النهائية، مشيرا أن موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2024 سيتم بالرقم الامتحاني للطلاب في ، خلال الساعات القليلة القادمة وذلك عقب الاعتماد الرسمي لها من قبل وزارة التربية، مما سيساعد على تخفيف القلق والتوتر الذي يعيشه الطلاب في انتظار هذه النتائج المرتقبة، وستم عرض نتائج السادس المتوسط أيضا عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا، وملازمنا، .

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

بعد اعتماد نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط من قبل وزير التربية الدكتور إبراهيم الجبوري، سيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الخطوات التالية: