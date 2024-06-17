” بطل كمبرة والعب وهكسب ” طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE للأندرويد والآيفون آخر اصدار

تعد لعبة ببجي PUBG من أبرز ألعاب الفيديو التي نالت على إعجاب العديد من الأشخاص الذين يفضلون الألعاب القتالية، لذلك نجد الكثير يبحثون عن معرفة كيفية تحميل لعبة ببجي وخوض مغامرة قتالية ممتعة ومثيرة، حققت اللعبة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة خلال وقت قصير ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية تحميل اللعبة عبر الهواتف الاندرويد والايفون.

تحميل لعبة بيجي PUBG MOBILE للاندرويد

يمكنك تحميل لعبة ببجي عبر هاتفك المحمول الاندرويد وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

في بداية الأمر قم بفتح جوجل بلاي على هاتفك.

بعد ذلك قم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

اضغط على كلمة بحث.

ثم اضغط على أيقونة اللعبة.

انقر فوق كلمة تحميل.

انتظر لحظة ليتم تحميل اللعبة بنجاح.

بعد ذلك أفتح اللعبة على جهازك واستمتع باللعب.

خطوات تنزيل لعبة PUBG MOBILE للأيفون

كما يمكن تنزيل اللعبة على جهاز الآيفون وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات التالية:

قم بالدخول على اب ستور.

في مربع البحث قم بكتابة اسم اللعبة.

اضغط على كلمة تحميل.

انتظر حتى يتم التحميل ثم قم بفتح اللعبة واستمتع بتجربة ممتعة ومثيرة.

مميزات لعبة PUBG MOBILE

هناك العديد من المميزات التي جعلت لعبة ببجي من أفضل الألعاب الإلكترونية القتالية ومن مميزاتها ما يلي: