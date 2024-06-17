نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور أول.. اضغط هنا واستعلم عن نتيجتك في ثواني معدودة

يمكن الاستعلام بسلاسة عن نتائج الدبلومات الفنية من منصة التعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة التعليم أن الإعلان الرسمي عن النتائج أصبح قريبًا تمامًا وعليه فإن الطلاب يشهدون حالة من القلق والتوتر منتظرين النتائج.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور اول

تجري كافة المحافظات المصرية استعدادها في الوقت الراهن للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية بكافة أقسام الدراسة، وعليه فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفي نفس السياق سيتم اعتماد النتائج من الإدارة التعليمية لكل محافظة ثم الإعلان الفوري عنها، هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، وجدير بالذكر أن الدبلومات الفنية بدأت الامتحانات في جميع الأقسام يوم 25 مايو الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

أفصحت المديريات التعليمية أنه من السهل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فور اعتماد الدرجات بشكل رسمي، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي على أساسها يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم والتعرض على درجة كل مادة أدوا الامتحان بها، لذلك ينبغي اتباع الآتي: