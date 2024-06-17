رابط شغال.. خطوات نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

انتهت وزارة التربية العراقية، من جميع الإجراءات الخاصة برفع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، بالإضافة إلى أن الطلاب والطالبات يسعون بشكل كبير في البحث عن رابط استخراج النتائج، التي تمثل أهمية كبيرة في دولة العراق، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا الإلكترونية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

تبذل وزارة التربية العراقية، كافة الجهود الخاصة بإعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول، خاصة في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك التي يزداد فيه الضغط حول الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكافة أوراق الإمتحانات، ليتم العمل على الانتهاء من المرحلة الأخيرة، والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، مع رصد الدرجات بكل دقة ووضوح بحيث يضمن حصول طالب على الدرجات التي يستحقها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-