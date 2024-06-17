ألف مبروك للجميع!! متاح الآن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق

تعد نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر، حيث يتيح موقع “نتائجنا” الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، نشر الدرجات لمختلف المراحل الدراسية في كافة المحافظات العراقية، مما يسهل على الطلاب استخراج نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات المدارس وتوفير الكثير من الوقت والجهد، وفي الأسطر التالية سوف نقدم لكم جميع التفاصيل الهامة حول كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

يعتبر موقع “نتائجنا” هو المنصة الرسمية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم العراقية لتمكين الطلاب من معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي.

يتم النقر على رمز التحقق للتأكد من أنك لست روبوتا ويجب كتابة هذا الرمز بشكل صحيح في المكان المخصص له على الشاشة.

بعد ذلك عليك تحديد الصف الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته، وهو الثالث في المرحلة المتوسطة.

تحديد الدور الدراسي، وهنا يكون الدور الأول لنتائج الصف الثالث المتوسط.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جدول بجميع محافظات العراق، وبجانب كل محافظة حالة نتيجة الصف الثالث المتوسط.

إذا تم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، عليك الضغط على خيار التحميل المتواجد بجانب المحافظة المعنية في الجدول.

بعد تنزيل ملف نتيجة الصف الثالث المتوسط، يمكنك معرفة نتيجة الطالب المحدد عن طريق إدخال رقم جلوسه الامتحاني والبحث عنه.

وأخيرا ستظهر الدرجات الكاملة للطالب في المواد الامتحانية للدور الأول على الشاشة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 باستخدام الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك، ستظهر لك الواجهة الرئيسية والتي تشمل أيقونة الخدمات الإلكترونية، اضغط عليها.

عليك بالضغط على خانة نتائج الطلاب من بين الخيارات المتوفرة، ومنها يجب أن يتم خانة نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024، وعقي ذلك نختار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه والذي يعتبر الفصل الأول.

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