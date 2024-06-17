عاجل من الداخلية الكويتية تمديد 90 يوم.. رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2024

يتطلع العديد من المواطنين في الكويت إلى معرفة رابط التسجيل في البصمة البيومترية لكبار السن 2024، حيث تعد البصمة البيومترية لكبار السن بالكويت من أهم الإجراءات التي ينبغي على كافة المقيمين بالكويت القيام بها، ولكن يجب متابعة مواعيد التسجيل، حيث حددت وزارة الداخلية بالكويت فترة سماح معينة يتم التسجيل في البصمة ويمكن تأجيله لمدة 3 أشهر بداية من أول مارس 2024، وبعد ذلك يتم وقف أي تعاملات بالبصمة في التعاملات المصرفية والحكومية لأنها تتطلب التحقق البيومتري، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كيفية التسجيل في البصمة البيومترية بالتفصيل.

متى اخر موعد البصمة البيومترية؟

كشف الوزارة مد فترة الحصول على البصمة البيومترية في الكويت للمواطنين إلى يوم 30 سبتمبر 2024 وكذلك تمديد فترة الحصول على للمقيمين بالكويت حتى 30 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك وضعت الوزارة معلومات عن الموقع وأوضحت مواعيد العمل الرسمية كذلك قد قدمت معلومات عن المواقع وأوقات العمل الرسمية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك حتى تسير عملية تسجيل البصمات بطريقة رسمية ومنظمة.

مواعيد عمل مراكز البصمة البيومترية 2024

حددت الوزارة مواعيد العمل في أماكن البصمة البيومترية بالكويت تبدأ من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءاً، بلغ عدد المراكز الخاصة بـ البصمة البيومترية 5 مراكز لخدمة المواطنين بالكويت ومواطني مجلس التعاون الخليجي.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت 2024

لكي تتمكن من حجز البصمة البيومترية سوف تحتاج إلى اتباع هذه الخطوات التالية: