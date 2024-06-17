“الوكالة الوطنية للتشغيل” توضح.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أصبح التسجيل في منحة المرأة الماكثة من من أكثر المنح المالية التي يتم تقديمها لعدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم دعم مادي وملائم أمام جميع المتقدمات، على أن يكون التسجيل في منحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، حيث إن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الإجراءات والشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت؟

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل كافة الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة، على أن تستقطب النساء الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم حياة كريمة وملائمة، كالتالي:-

أن تكون المرأة المتقدم مقيمة دائمًا داخل دولة الجزائر.

كذلك يجب أن تكون حاصل على الجنسية الجزائرية حتى يحق لها التقديم في المنحة.

ألا يكون لدى المرأة المتقدمة دخل ثابت شهريًا.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من القبول في المنحة.

إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

تتمثل أبرز خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة والحصول على الدعم المقدم، كما يأتي:-