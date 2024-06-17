لولو بتعمل إيه في العيد!! بلاش تفوتوا متعة الترفيه مع قناة وناسة للأطفال 2024

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من أفلام الكرتون والأغاني التي تجذب اهتمام الأطفال، هذه التوليفة المميزة بين كل من الترفيه والتعليم جعلت القناة تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والأسر على حد سواء، حيث يحرص الكثيرون على تشغيلها في المنزل لضمان ترفيه وتعليم ممتع لأطفالهم.

تعرف على تردد قناة وناسة الجديد

التردد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

التردد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على الجهاز الاستقبال الخاص بك

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال، يرجى اتباع الخطوات التالية:

عليك بفتح جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر “خيارات” من القائمة الرئيسية.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.

اختر “تثبيت يدوي”.

أدخل تردد قناة وناسة بالإضافة إلى بيانات الاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على “موافق” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

احفظ التغييرات لتتمكن من مشاهدة القناة.

مميزات خاصة تتمتع بها قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بعدة مزايا تجعلها وجهة مفضلة للأطفال، منها:

برامج مميزة ومسلية: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم.

عرض الرسوم المتحركة: تحتوي القناة على تشكيلة واسعة من أفلام الكرتون المحبوبة التي تلبي مختلف الأذواق.

بدون فواصل إعلانية: توفر القناة تجربة مشاهدة مستمرة بدون انقطاع بفضل عدم وجود فواصل إعلانية.

محتوى ملائم: تحرص القناة على تقديم برامج تتماشى مع القيم والتقاليد الاجتماعية المناسبة للأطفال.

بث مستمر: تقدم القناة بثًا على مدار الساعة، مما يضمن توفر الترفيه في أي وقت.

جمهور واسع: تحظى القناة بقاعدة جماهيرية واسعة من الأطفال في مختلف الدول العربية، مما يعزز من تواصلهم وتفاعلهم معها.

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