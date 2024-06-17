تنزيل pdf.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول نتائجنا

يشعر الطلاب وأولياء الأمور في العراق بحالة من القلق والتوتر بعد انتهاء الامتحانات الوزارية لطلاب المرحلة المتوسطة وقد بدأت هذه الامتحانات في الحادي والعشرين من مايو الماضي واستمرت حتى الثالث من يونيو الجاري، وفقاً لما أعلنه الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وزير التربية العراقية، في تصريح رسمي. على الفور، بدأت عمليات التصحيح والتدقيق لدرجات نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق، ولا تزال هذه العمليات جارية حتى الآن.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

لم تحدد وزارة التربية العراقية موعداً نهائياً لانتهاء تصحيح وفحص الدفاتر الامتحانية لطلاب الثالث متوسط، الذين يبلغ عددهم أكثر من 900 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 5 آلاف مركز امتحاني ومع ذلك، أكدت الوزارة أن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بصيغة PDF سوف تُعلن بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة ويتم التصحيح حالياً بدقة عالية لضمان العدالة لجميع الطلاب هذا الإعلان المرتقب يضيف بعض الطمأنينة للطلاب، رغم أن الانتظار قد يكون مرهقاً.

اعلان نتيجة الثالث المتوسط

تشمل خطوات إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بعض الإجراءات المحددة وسوف تكون هناك دروس إكمال لـ 3 مواد فقط، ما يخفف من الضغط على الطلاب حيث سيتم الإعلان عن النتائج بشكل مركزي وليس فردياً، ولن تُعلن النتائج إلا بعد الانتهاء الكامل من عمليات التصحيح في جميع المحافظات وسوف تُرفع الدرجات على قناة تلجرام التابعة للوزارة، بالإضافة إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني كما سيتم رفع درجات الطلاب الحرجة إلى 50 إذا كانت تتراوح بين 45 و49، مما يُظهر اهتمام الوزارة بمصلحة الطلاب.