هسة استعلم.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يبحث الكثير من الأفراد عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في بغداد، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن أسماء الوجبة الأخيرة سيتم نشرها قريبًا جدًا ومن خلال السطور التالية في هذا المقال على موقعنا، وهو نا سنذكره من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك شروط الحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الاخيرة

توجد عدة خطوات للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، وهي كالتالي:

يتم الوصول إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل العراقية.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو يمكنك إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

الضغط على أيقونة التحقق من نظام الضمان الاجتماعي.

ستبدأ بعد ذلك عملية البحث عن أسماء الأطباق القديمة.

ثم اختر الدفعة التي تريد معرفة تفاصيلها.

اختيار المحافظة التي تنتمي إليها، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر الاستعلام لعرض النتائج.

أخيرًا، ستصبح قادرًا على رؤية أسماء الأفراد الذين يتلقون دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل في العراق مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للانضمام إلى قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه المعايير: