متوسط رواتب المحامين في الإمارات والعوامل التي تؤثر عليها

يبحث الكثير من الأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات عن وظيفة بمرتب مرتفع، وبشكل عام هناك العديد من الوظائف التي يمكنك الالتحاق بها لتحسين مستوى معيشتك، ومن هذه الوظائف بالتحديد هي “المحاماة”، والتي تعد من أسمى وأنبل المهن إذا لم يستغنى فيها المحامي عن ضميره وحفظ الأمانة، ومن خلال مقالتنا سنتعرف بالتفصيل على متوسط دخل المحامون في الإمارات العربية المتحدة والعوامل التي تؤثر في ارتفاع مرتباتهم.

متوسط دخل المحامين في الإمارات وأهم الشركات التي يمكنك العمل معها

تعد مهنة المحاماة من أكثر المهن المطلوبة في دولة الإمارات، والتي تتميز برواتبها المرتفعة، كما يعمل المحامي في الدوائر الحكومية والمنظمات الربحية والغير ربحية والشركات الخاصة، حيث يتولى إدارة الشؤون القانونية لمكان عمله ويعمل على حمايته من الأعمال “المشبوهة”، وفيما يلي سنذكر لكم متوسط الراتب الشهري للمحامي في الإمارات:

يبلغ متوسط راتب المحامي شهريًا في الإمارات من 18,200 حتى 62,900 درهم إماراتي، ويمكن أن يرتفع عن ذلك الحد مع مرور السنوات وازدياد الخبرة.

سنعرض لكم فيما يلي أشهر وأهم شركات المحاماة في الإمارات، والتي يمكنك مزاولة مهنتك معهم كمحامي:

شركة ريفين للترجمة القانونية

مكتب دبي لحقوق التأليف والنشر

مكتب البلوشي للمحاماة

حكمت فياض وشركاه

العوامل التي تحدد رواتب المحامين

هناك عدة قضايا مختلفة وخدمات قانونية متعددة متعلقة بقطاع الأعمال والشركات، ولهذا نجد أنفسنا أمام العديد من أنواع القضايا والخدمات التي تتطلب طبيعة دفاع وإجراءات خاصة بها، وبطبيعة الحال هناك تفاوت ملحوظ في أتعاب المحاماة التي يطلبها المحامي فور توليه للقضية، وفيما يلي سنحدد لكم في نقاط العوامل التي تؤثر على رواتب المحامين في دولة الإمارات: