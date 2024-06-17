لو العيد عندك خلص العيد مع لولو مخلصش، ثبت الآن تردد قناة أغاني لولو “وناسة” على قمر النايل سات والعرب سات 2024، يبحث الآباء والأمهات دائمًا عن قنوات كرتونية تقدم محتوى مفيد ومناسب لأطفالهم وتجذب اهتمامهم بشكل كبير، واحدة من القنوات التي يبحث عنها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي هي قناة وناسة، التي تُعرض على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، يُمكنك بسهولة الحصول على تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من خلال قراءة هذا المقال، حيث يتم توفير التردد الحالي للقناة بجودة عالية لمشاهدة البرامج، الأناشيد، والأفلام الكرتونية.

تردد قناة أغاني لولو “وناسة” على قمر النايل سات والعرب سات 2024

نخط لكم في العبارات التالية كل ما يخص العيد مع لولو مخلصش، ثبت الآن تردد قناة أغاني لولو “وناسة” على قمر النايل سات والعرب سات 2024، حيث يمكنك الحصول على تردد قناة وناسة لولو لمشاهدة أغاني العيد مع لولو وتسلية أطفالك عبر الترددات التالية:

أولا: تردد قناة وناسة لولو عبر قمر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة على الرسيفر: قناة وناسة.

تردد القناة: 11559.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾. تردد قناة وناسة على عرب سات يمكنك الان متابعة قناة وناسة واستقبال التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات بسهولة فقط قم بكتابة بيانات التردد الخاص بالقناة: القمر الصناعي: عرب سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة وناسة.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.