احسب نسبتـــك.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني خلال موقع خدمات الجمهور

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
احسب نسبتـــك.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني خلال موقع خدمات الجمهور
احسب نسبتـــك.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني خلال موقع خدمات الجمهور

في الوقت الحالي، ازدادت البحثات من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الدراسي 2024 حيث ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتائج لمعرفة نتائجهم، يمكن للجميع الوصول إلى رابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم القطرية، والذي يمكنكم معرفته من خلال موقع البديل عبر قراءة المقال التالي.

توزيع الدرجات

بعد ان ادي طلاب والطالبات الامتحانات التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط بخلاف امتحان اللغة العربية الذي واجه جميع الطلاب صعوبة في اداؤه ولكم الوزارة قد طمئنت الجميع بانها سوف تكون عادلة مع الاوراق فلا داعي للقلق، كما جاءت توزيع الدرجات كافة المواد لطلاب الصف الثالث الثانوي كما هو موضح في الجدول التالي:

 

القسمنوع الموادالموادنسبة المواد من الدرجة النهائية
الأولالمواد الأساسيةاللغة العربية
اللغة الإنجليزية،الرياضيات، العلوم الدين الإسلامي		60%
الثانيالمواد الاختياريةمواد علمية، مواد إنسانية، مواد فنية40%
الثالثمشروع التخرجمشروع تطبيقي أو بحثي يُقدّمه الطالب في نهاية العام

استخراج نتيجة الثانوية العامة قطر

لم يتم الافصاح بعد عنها وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم القطرية عبر الرابط الرسمي.
  2. اختيار قسم “الثانوية العامة” من القائمة الرئيسية.
  3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية (الرقم الشخصي) ورقم الجلوس.
  4. النقر على خيار “عرض النتائج” أو “الاستعلام عن النتائج”.
  5. بعد ذلك، ستظهر نتيجة الطالب بما فيها درجات جميع المواد الدراسية التي قدم فيها
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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