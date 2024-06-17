احسب نسبتـــك.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني خلال موقع خدمات الجمهور

في الوقت الحالي، ازدادت البحثات من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الدراسي 2024 حيث ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتائج لمعرفة نتائجهم، يمكن للجميع الوصول إلى رابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم القطرية، والذي يمكنكم معرفته من خلال موقع البديل عبر قراءة المقال التالي.

توزيع الدرجات

بعد ان ادي طلاب والطالبات الامتحانات التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط بخلاف امتحان اللغة العربية الذي واجه جميع الطلاب صعوبة في اداؤه ولكم الوزارة قد طمئنت الجميع بانها سوف تكون عادلة مع الاوراق فلا داعي للقلق، كما جاءت توزيع الدرجات كافة المواد لطلاب الصف الثالث الثانوي كما هو موضح في الجدول التالي:

القسم نوع المواد المواد نسبة المواد من الدرجة النهائية الأول المواد الأساسية اللغة العربية

اللغة الإنجليزية،الرياضيات، العلوم الدين الإسلامي 60% الثاني المواد الاختيارية مواد علمية، مواد إنسانية، مواد فنية 40% الثالث مشروع التخرج مشروع تطبيقي أو بحثي يُقدّمه الطالب في نهاية العام –

استخراج نتيجة الثانوية العامة قطر

لم يتم الافصاح بعد عنها وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر، يمكن اتباع الخطوات التالية: