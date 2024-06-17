في مزل انثي السنجـاب.. أحدث ترر قناة ماجد 👶 علي جميع الأقمار الصناعية

ترر قناة ماجد للأطفال تبرز بتميزها عن القنوات الأخرى، حيث لا تقتصر على تقديم المحتوى الترفيهي فقط، بل تشمل برامجها على مواد تعليمية تسهم في تنمية مهارات الأطفال وإثراء معلوماتهم. زاد البحث مؤخرًا عن تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024 على النايل سات، ما يعكس اهتمام أولياء الأمور بإتاحة هذه القناة لأطفالهم، كما تعد قناة ماجد من القنوات التربوية المميزة التي تبث محتوى متنوعًا على مدار اليوم، ما جعلها تحظى بمعدلات مشاهدة عالية بين الأطفال من مختلف الأعمار، يعكس الإقبال الكبير على مشاهدة برامج القناة مدى نجاحها في جذب الأطفال وتقديم محتوى يجمع بين الترفيه والفائدة التعليمية.

برامج قناة ماجد

قناة ماجد تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال. تشمل برامج قناة ماجد ما يلي:

كرتون منصور – مغامرات منصور وأصدقائه. كذلك كرتون النقيب خلفان – قصص شيقة عن النقيب خلفان وفريقه. كرتون أمونة المزيونة- مغامرات أمونة وأصدقائها. ايضا كرتون فطين – مغامرات فطين وحلوله الذكية. أخبار الدار – نشرة أخبار خاصة بالأطفال. برامج تعليمية وترفيهية – تهدف إلى تثقيف الأطفال بطرق ممتعة.

اخيرا برامج تفاعلية – تتيح للأطفال المشاركة والتفاعل مع المحتوى.

كما تقدم الكثير من البرامج الاخري ومسلسلات الاطفال المتميزة، حيث أن هذه البرامج مصممة لتقديم محتوى مفيد وممتع للأطفال، وتعليمهم قيمًا ومهارات جديدة بطريقة ممتعة ومشوقة.

تردد قناة ماجد علي جميع الأقمار

تردد قناة ماجد للأطفال على الأقمار الصناعية يتيح للأطفال متابعة برامجهم المفضلة بسهولة. إليك ترددات قناة ماجد على بعض الأقمار الصناعية:

نايل سات (Nilesat)

– التردد: 11411

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 30000

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4

عرب سات (Arabsat)

التردد: 11804

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4

بدر سات (Badr 4)

– التردد: 11804

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معدل تصحيح الخطأ: 3/4

ياه سات (Yahsat)

– التردد: 11938

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال (الرسيفر) الخاص بك على هذه الترددات لمتابعة برامج قناة ماجد للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة.