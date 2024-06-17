باسمك افتح مظلتــي :: أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة من وزارة العمل

اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة يبحث عنها عدد كبير من المواطنين العراقيين المعنيين بالأمر حيث تحرص الحكومة العراقية على صرف دعم نقدي لبعض الأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل المعيلات لاطفال صغار، كما أن الحكومة تقوم بصرف منحة الرعاية الاجتماعية لأصحاب الإعاقات من أبناء الشعب العراقي، تساعد الحكومة بهذا الدعم النقدي هذه الفئات لسد بعض احتياجاتهم الأساسية المهمة والضرورية في الحياة.

اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة

يترقب الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عدد كبير من المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدولة وإليك أهم الأخبار التي تدور حول هذا الدعم في السطور التالية:

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هو برنامج دعم يتم منحه للأسر الفقيرة والمحتاجة وأسر الأرامل والمطلقات من أبناء الشعب العراقي.

يتم فتح باب التقدم للحصول على المنحة كل فترة زمنية محددة.

وجدير بالذكر أن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من قبل وزارة العمل.

أرجعت الوزارة التأخر في الإعلان عن الأسماء إلى كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين مما تطلب وقت أكبر للفحص والمراجعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

الحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لابد وأن يتوفر له عدة شروط ومعايير مهمة من أبرزها ما يلي: