” الأزوري سيدخل العراق 🔥 ” العراق على موعد غدا مع طقس يتجاوز الـ 50 درجة مئوية .. تحذير الأنواء الجوية 🚨

بشأن طقس العراق غدا، أعلنت في بيان رسمي لها هيئة الأنواء الجوية اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عن توقعات سلوك الطقس في الأيام القليلة المقبلة في عموم محافظات العراق، كما حذرت هيئة نواء من وصول درجات الحرارة في عدد كبير من المحافظات يصل عددها سبع محافظات تصل فيهم درجة الحرارة إلى نصف درجة الغليان غدا الثلاثاء، حيث قد ورد ذلك في بيان الهيئة الرسمي الذي أصدرته وجاءت حالة الطقس كالتالي.

طقس العراق غدا

جاء في اليان الرسمي نصا أن “طقس يوم الثلاثاء 3 ايام عيد الأضحى سيكون صافيا، ثم يتحول إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى من العراق، حيث ستكون درجات الحرارة مشابهة لليوم السابق ثاني أيام العيد، مع مدى رؤية يتراوح بين 6 و8 كيلومترات”، وأضاف البيان الرسمي الصادر عن هيئة نواء أن “يوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى سيشهد طقسا صافيا مع تصاعد للغبار في بعض المناطق الوسطى والجنوبية، بينما ستبقى درجات الحرارة مشابهة لليوم السابق، ومدى الرؤية بين 8 و 10 كيلومترات، وفي حال وجود غبار بين 4 و6 كيلومترات”.

طقس العراق غدا والأيام القادمة

في بيان رسمي لهيئة الأرصاد بالعراق أوضح البيان أنه: يوم الخميس المقبل سيكون الطقس صافيا مع تصاعد للغبار في الأجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، ومدى الرؤية سيكون بين 8 و10 كيلومترات، وفي وجود الغبار بين 4 و6 كيلومترات”، أما عن يوم الجمعة المقبل، فتتوقع الهيئة أنه سيكون طقسا حارا وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الوسطى والشمالية، بينما تبقى مشابهة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية سيتراوح بين 8 و10 كيلومترات، وفي حال وجود غبار سيكون بين 4 و6 كيلومترات، وأشارت الهيئة إلى أن محافظات ذي قار والمثنى وأيضا محافظات واسط وميسان وكربلاء وكلا من محافظة الديوانية والبصرة ستشهد درجات حرارة تصل إلى نصف درجة الغليان غدا.