وزارة التعليم السعودية توضح حقيقة “اعتماد الفصلين الدراسيين”

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء حول إحداث تغييرات ومستجدات في الفصل الدراسي الجديد 1446، والتي ستعلن عنها وزارة التعليم في الممكلة العربية السعودية في العام الدراسي المقبل، كما تقدم الوزارة التقويم الهجري والذي يُعرف من خلاله مواعيد ومدة الدراسة، ولهذا السبب يترقب العديد من الطلاب نزول التقويم الدراسي لعام 1446، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنذكر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بحقيقة إلغاء الثلاث فصول 1446.

إلغاء الفصول الثلاثة 1446

صرحت بشكل رسمي وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الإلكترونية ما يلي:

سيظل نظام الثلاث فصول ساريًا حتى نهاية العام الدراسي 2024/1445.

إذا تم إجراء أي تغيير بشأن إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة واعتمد مجددًا نظام الفصلين، فسوف يطبق ذلك ابتدءًا من العام الدراسي الجديد 1446.

في الوقت الحالي تجرى مجموعة من الاختبارات لتقييم مدى فعالية نظام الفصلين ونظام الثلاث فصول، وسوف يتم اعتماد النظام الذي سيحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية السعودية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد 2025/1446.

حذرت الوزارة بعدم اتباع الأخبار المضللة الكاذبة المنتشرة على المواقع الغير رسمية، كما أكدت أنه في حال إجراؤها أي تعديل، حتى لو كان مفاجئ، فإنها ستعلن عنه من خلال موقعها الرسمي، وعليه، سيتم تبليغ المدارس والإدارات التعليمية في جميع أنحاء الممكلة العربية السعودية.

الخطة الدراسية للعام الجديد

وضحت وزارة التعليم السعودية القرارات الحديثة المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، والتي اعتمدت بشكل رسمي ونهائي، وفيما يلي سنذكر لكم الخطة الدراسية الجديدة: