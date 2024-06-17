استعلم الان.. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية في العراق تشكل جزءا هاما من البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تقدم الحكومة العراقية خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين من خلال مجموعة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى دعم الأفراد والأسر في مختلف جوانب الحياة اليومية، ومع ذلك، يواجه النظام الاجتماعي في العراق التحديات نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية، وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل بها.

خطوات الاستلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

بمجرد دخولك إلى منصة مظلتي، يرجى إدخال الرقم الخاص بك للوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية. بعد ذلك، انقر على زر استعراض القائمة الكاملة لأسماء المستفيدين من الخدمات الاجتماعية. سوف تظهر لك قائمة تحتوي على جميع الأسماء المستحقة للخدمة. يرجى تحميل الملف والبحث عن الاسم المطلوب داخله.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

في العراق، تقدم الرعاية الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، الشروط العامة للحصول على الرعاية الاجتماعية تشمل: