قد تكون أنت المليونير القادم: اقتراب موعد السحب على الجائزة الكبرى بمليون دولار ضمن مسابقة الحلم 2024

تقترب ساعات السحب على الجائزة الكبرى في مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC)، حيث سيتم مع نهاية عيد الأضحى المبارك الإعلان عن الفائز الجديد بمليون دولار، تعتبر هذه المسابقة واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، ويقودها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، تُقدر القيمة الإجمالية للجوائز السنوية بحوالي 3.5 مليون دولار، تشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في العام بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية التي تُقدّم في نهاية العام وتبلغ قيمتها مليون دولار.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
سيتم الإعلان عن الفائز الاستثنائي بجائزة المليون دولار يوم الخميس القادم، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، يتم الإعلان عن هذه الأرقام بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
هذا ويمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال الاتصال على الأرقام التالية:
مصر: جميع الشبكات على رقم 95458.
السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:
STC: 858888
MOBILY: 650444
ZAIN: 755505
الإمارات:
ETISALAT: 5544
DU: 3636
تونس: جميع الشبكات – 85988
المغرب:
maroctel: 9669
INWI: 9669
الأردن:
Zain: 94099
Orange: 94099
البحرين:
ZAIN: 94000
BATELCO: 94000
STC: 94000
فلسطين:
JAWWAL: 1625
ooredoo: 6144
العراق:
ZAIN: 2770
ASIACELL: 2266
KOREK: 2180
اليمن:
Sabafon: 5222
You: 5222
Yemen Mobile: 5222
سوريا:
Syriatel: 1565
MTN: 1555
الكويت:
STC: 4141
Zain: 4141
جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم
مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقيق حلمك والفوز بجوائز مالية ضخمة، فبخلاف الجائزة الكبرى الاستثنائية بمليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة 100 ألف دولار، لكن الجائزة الكبرى السنوية هي الأضخم على الإطلاق وتبلغ قيمتها مليون دولار، وهي الجائزة التي ينتظرها الملايين من المشتركين بفارغ الصبر.
قريبًا.. الإعلان عن الفائز بجائزة مليون دولار لعيد الأضحى 2024
لم يتبق سوى ساعات قليلة قبل أن يعلن الإعلامي مصطفى الأغا، خلال برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي، اسم سعيد الحظ الفائز بجائزة مليون دولار لعيد الأضحى المبارك 2024، هذه الجائزة التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن العربي بفارغ الصبر قد تغير حياة الفائز بها رأسًا على عقب، مما يجعل الانتظار والترقب جزءًا لا يتجزأ من الحماس والإثارة.
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