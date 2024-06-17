قد تكون أنت المليونير القادم: اقتراب موعد السحب على الجائزة الكبرى بمليون دولار ضمن مسابقة الحلم 2024

تقترب ساعات السحب على الجائزة الكبرى في مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC)، حيث سيتم مع نهاية عيد الأضحى المبارك الإعلان عن الفائز الجديد بمليون دولار، تعتبر هذه المسابقة واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، ويقودها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، تُقدر القيمة الإجمالية للجوائز السنوية بحوالي 3.5 مليون دولار، تشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في العام بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية التي تُقدّم في نهاية العام وتبلغ قيمتها مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

سيتم الإعلان عن الفائز الاستثنائي بجائزة المليون دولار يوم الخميس القادم، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، يتم الإعلان عن هذه الأرقام بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

هذا ويمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

مصر: جميع الشبكات على رقم 95458.

السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: جميع الشبكات – 85988

المغرب:

maroctel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم

مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقيق حلمك والفوز بجوائز مالية ضخمة، فبخلاف الجائزة الكبرى الاستثنائية بمليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة 100 ألف دولار، لكن الجائزة الكبرى السنوية هي الأضخم على الإطلاق وتبلغ قيمتها مليون دولار، وهي الجائزة التي ينتظرها الملايين من المشتركين بفارغ الصبر.

قريبًا.. الإعلان عن الفائز بجائزة مليون دولار لعيد الأضحى 2024

لم يتبق سوى ساعات قليلة قبل أن يعلن الإعلامي مصطفى الأغا، خلال برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي، اسم سعيد الحظ الفائز بجائزة مليون دولار لعيد الأضحى المبارك 2024، هذه الجائزة التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن العربي بفارغ الصبر قد تغير حياة الفائز بها رأسًا على عقب، مما يجعل الانتظار والترقب جزءًا لا يتجزأ من الحماس والإثارة.

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