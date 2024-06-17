بشكل رسمي نتائج التاسع اليمني من هنا .. برابط مباشر استعلم الآن 2024

أصبح رابط نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل ملحوظ في اليمن حيث يواصل الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن النتائج منذ اليوم الأول لانتهاء الامتحانات، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها رسمياً، مما زاد من قلق الطلاب بشأن موعد صدور النتائج وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية مؤخراً عن رابط للتحقق من نتائج الصف التاسع لعام 2024 بواسطة رقم الجلوس، بهدف طمأنة الطلاب يمكن استخدام هذا الرابط لاستخراج النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنتناول معكم التفاصيل في الأسطر التالية، لذا يرجى متابعتنا.

نتائج التاسع اليمني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن الانتهاء من أعمال تصحيح وتقدير الدرجات لكل المواد الدراسية لطلاب الصف التاسع لهذا العام وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه يتم حاليًا تجهيز النتائج لاعتمادها من قبل وزير التربية اليمني يُذكر أن الوزارة أكدت النجاح في إنهاء جميع امتحانات الصف التاسع في كافة المحافظات اليمنية دون تسجيل أي مخالفات من الطلاب.

موعد نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية مؤخرًا في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن نتائج الصف التاسع للعام 2024 ستصدر قريبًا وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب قد أنهوا اختبارات نهاية العام في 12 مايو الماضي، مضيفة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج إلكترونيًا عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية: