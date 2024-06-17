تمتع بعالم المرح مع وناسة.. تردد قناة وناسة الحديث على نايل وعرب سات.. أغاني جديدة مش هتلاقيها غير على وناسة

قناة وناسه هي إحدى القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال من خلال برامجها المتنوعة والمسلية، تعتبر هذه القناة جزءا من الثقافة الترفيهية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية، وبرامج قناة وناسه تشمل مجموعة متنوعة من الأنواع مثل الرسوم المتحركة التعليمية، والمسلسلات التفاعلية، والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية مثل الأرقام والحروف والألوان، كما تعني القناة بتقديم محتوى يحفز الفضول والإبداع لدى الأطفال ويشجعهم على الاستكشاف والتعلم بطريقة ممتعة ومحفزة.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات منها:

برامج ترفيهية وتعليمية: تقدم القناة محتوى متنوعا يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساعد في تنمية مهارات الأطفال.

محتوى آمن ومناسب للأطفال: يتم اختيار البرامج والمحتوى بعناية ليكون مناسبا لفئة الأطفال دون أن يتعرضوا لمحتويات غير مناسبة.

تعزيز القيم الإيجابية: تسعى القناة لتعزيز القيم الإيجابية مثل التعاون والصداقة والاحترام من خلال برامجها.

تنمية مهارات متنوعة: توفر القناة برامج تشجع على تنمية مهارات متعددة مثل اللغة، الحساب، والإبداع.

متابعة الأسرة: يمكن للأسرة متابعة البرامج معا والاستفادة من محتوى يتيح للأهل التفاعل مع أطفالهم بشكل إيجابي.

تردد قناة وناسه على نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه على عرب سات