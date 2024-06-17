سند لك دائما! خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

يعد برنامج سند محمد بن سلمان أحد المبادرات الهامة في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي والعيني للمواطنين المستحقين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفيما يلي كيفية التسجيل في البرنامج والشروط اللازمة للاستفادة منه.

خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

يمكنك التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان إلكترونياً بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: توجه إلى بوابة سند الرسمية عبر الرابط المتاح.

إنشاء حساب جديد: انقر على زر “إنشاء حساب جديد”.

املأ البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

تأكيد التسجيل: أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول.

انقر على “تسجيل الدخول”.

اختيار نوع الدعم: حدد نوع الدعم الذي تحتاجه من الخيارات المتاحة.

تقديم الطلب: اضغط على “تقديم الطلب الآن”.

املأ النموذج المخصص بطلب الدعم ببياناتك الشخصية، واشرح السبب الذي دفعك لتقديم الطلب.

رفع المستندات: ارفع جميع المستندات المطلوبة، مثل الهوية الوطنية وشهادات الدخل، عبر البوابة الإلكترونية.

تعرف على الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

للاستفادة من برنامج سند محمد بن سلمان، يجب توافر الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب أن تكون مواطناً سعودياً.

يجب أن تكون مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة.

الدخل الشهري: ألا يزيد راتبك الشهري عن 4000 ريال سعودي.

المؤهل التعليمي: يجب أن تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

العمر: يجب أن يتراوح عمرك بين 20 و40 سنة.

المستندات المطلوبة: يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاقك للدعم.

الأولوية: تُمنح الأولوية للحالات الصحية الطارئة.

الزواج: إذا كان طلب الدعم بهدف الزواج، يجب أن يكون هذا الزواج الأول لك.

العمل الحكومي: لا يمكن أن تكون من العاملين في القطاع الحكومي.

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