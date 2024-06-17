استخرجها في ثواني.. خطوات الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر بأبسط الشروط.. فرصة لا تعوض

تسعى الحكومة الجزائرية باستمرار إلى توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، حيث تتيح لهم مجموعة متنوعة من الطرق لإنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة، وفي هذا السياق، قامت بتقديم عروض وامتيازات خاصة للغاية، بما في ذلك البطاقة الذهبية التي تمكنهم من إنجاز مجموعة متنوعة من المعاملات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك القيام بالمعاملات الرسمية بكل يسر، ونظرا لأهميتها، أعلنت هيئة البريد الجزائرية عن الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية من خلال بريد الجزائر، ليتمكن المتقدم من الحصول عليها بسهولة تامة.

شروط طلب البطاقة الذهبية

في الجزائر، تعرف البطاقة الذهبية أو la carte Chiffa على أنها بطاقة ائتمانية تقدمها البنوك الجزائرية لعملائها ذوي الدخل الثابت والمرتفع، الشروط العامة التي عادة ما تطلب للحصول على هذه البطاقة تشمل:

دخل شهري ثابت ومرتفع يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك. تاريخ ائتماني جيد، أي بدون تأخيرات كبيرة في سداد الديون السابقة. وثائق دخل مثل شهادة الراتب أو إفادة بالدخل. تعبئة استمارة طلب بطاقة الائتمان الذهبية وتقديمها للبنك.

طلب البطاقة الذهبية في الجزائر

تم الإعلان من قبل هيئة البريد الجزائرية عن إجراءات يمكن للمواطن اتباعها للحصول على البطاقة الذهبية، يتضمن ذلك الخطوات التالية: