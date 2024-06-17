يازينك بزيادة الرواتب.. زيادة الرواتب في سطلنة عمان بدءا من هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل وموعد صرف الرواتب الجديدة

الكثير من الموظفين والعاملين في مختلف الجهات يثقفون ويستفسرون بشدة حول تفاصيل زيادة الرواتب في سلطنة عمان، وقد أعلنت السلطات الرسمية في الأردن عن تطبيق زيادة جديدة في أجور الموظفين، ضمن إطار خطة الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة أيضا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوجد العديد من التصريحات التي تؤكد رفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة 325 ريال عماني، من خلال موقع البديل الإخباري، سوف نتعرف على تفاصيل زيادة الرواتب في الأردن وقيمة الزيادة الجديدة في كل قطاع.

موعد صرف الرواتب

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن جدولة مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين، حيث سيتم بدء عملية الصرف في اليوم السابع والعشرين من كل شهر، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، فمن الممكن تأجيل الصرف أو تقديمه قبل الموعد المحدد، كما حدث في شهر أبريل حين تم تأجيل صرف الرواتب لليوم التالي للعطلة الرسمية، وهو يوم السبت السابع والعشرين من أبريل.

زيادة الرواتب في عمان

تم زيادة قيمة رواتب الموظفين في الدرجة الأولى إلى 2600 ريال عماني، كما تم رفع قيمة رواتب العاملين بالدرجة الثانية إلى مبلغ يصل إلى 1950 ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث قيمة راتب العاملين في الدرجة الثالثة إلى حوالي 1500 ريال عماني، ولقد بلغت قيمة راتب العاملين في الدرجة الرابعة 1260 ريال عماني، بينما وصلت قيمة رواتب العاملين في الدرجة الخامسة إلى 1080 ريال عماني.