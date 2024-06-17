فلوس الايجار هتزيد وإلا الطرد!!.. تفاصيل اخر تعديلات قانون الإيجار القديم وفقا للقانون + الطرد من السكن والمحل في هذه الحالات

لبحث اخر تطورات قانون الايجار القديم وذلك تنفيذا لنص القانون الذي يحمل رقم 10 لعام 2022 والذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية للمسكن، وقد تم تنفيذ هذه الزيادة من شهر مارس الماضي 2024، بعد أن وافق وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس 2022 العام قبل الماضي، حيث أنه طبقا لنصوص القانون سيتم طرد المواطن المستأجر نهائيا بعد صدور حكم قضائي في حالة إذا تخلف المواطن أو الجهة أو حتى امتنعت عن تطبيق هذه الزيادة المقررة في نصوص وأحكام وشروط القانون رقم 10 والتي قد جاءت كالتالي.

‎ 15%زيادة للايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم

تعد زيادة الإيجار القديم هذا العام هي الزيادة ال 3 تدريجيا في الترتيب لبنود الزيادات على مدار الأعوام الماضية، حيث أنه قد تم زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف عند بداية صدور فرمان الزيادة وتنفيذ القانون، في العام الماضي تأتي الزيادة الثانية في شهر مارس 2023، وتم تطبيق الزيادة الثالثة بداية هذا العام في شهر مارس 2024، طبقا لنص القانون تطبق الزيادة على الأشخاص الاعتباريين، وهم مخصصون في 6 حالات فقط.

الطرد في اخر تعديلات قانون الإيجار القديم

طبقا لنص لمادة رقم 18 من القانون الذي يحمل رقم 136 لسنة 1981، تؤدي الحالات التالية إلى طرد المستأجر من محل إقامته: