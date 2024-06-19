موعد بداية الدراسة في السعودية 1446 ومدة إجازة الفصل الدراسي الأول والثاني

أعلنت بشكل رسمي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء العام الدراسي 1446، ومن المعلوم أن التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية يعد من أهم الأمور التي تحرص وزارة التعليم السعودية عن الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث يعتبر بمثابة خارطة طريق تدل الطلاب وأولياء أمورهم على مواعيد الاختبارات والدراسة والإجازات بشكل واضح، ومن خلال مقالاتنا عبر موقع البديل سنتعرف إلى مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 1446، وهل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالنسبة للمدارس؟

بداية العام الدراسي 1446

وضحت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد 1446، وذلك على النحو التالي:

سيبدأ العام الدراسي في يوم الأحد بتاريخ 18 أغسطس 2024، والموافق 14 صفر 1446.

كما حددت الوزارة موعد انتهاء العام الدراسي في يوم الأثنين بتاريخ 10 يونيو 2025، والموافق 4 ذي الحجة 1446.

بالنسبة للإجازات فقد وُزعت إلى إجازات رسمية وعطلات بين فترات الفصول الدراسية.

الإجازات المطولة خلال التقويم الدراسي الجديد 1446

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على حماية الصحة النفسية للطلاب، وعليه يتم تقسيم العام الدراسي 1446 إلى ثلاث فصول دراسية، ويفصل ما بين فصل والاخر إجازة طويلة، وذلك بهدف حصول الطلاب على قدر كبير من الراحة لعقولهم وأجسادهم، حتى يتجدد نشاطهم وحماسهم للدراسة مرة أخرى، ومن تفاصيل الإجازات ما يلي:

الإجازة الأولى: ستكون أثناء الفصل الدراسي الأول، وستبدأ بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2024.

الإجازة الثانية: ستبدأ من تاريخ 25 فبراير 2025 حتى 6 مارس 2025، أي أنها ستمتد إلى 14 يومًا وستكون خلال الفصل الدراسي الثاني.

الترم الثالث العام القادم 1446

صرح عدد كبير من جامعات الممكلة العربية السعودية عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث، والعودة رسميًا إلى نظام الدراسة المنقسم إلى فصلين دراسيين فقط، أما بالنسبة للمدارس فلم تعلن حتى الآن وزارة التعليم السعودية عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث، وذلك بالرغم من وجود جدل كثير حول هذا الأمر، كما لم تعلن الوزارة أيضًا عن التقويم الدراسي لعام 1446 وبالتالي لا نستطيع تحديد ما إذا كانت ستسمر على فصلين أم ثلاثة، ولكن المؤكد أن الوزارة ستطبق ما هو الأنسب لمصلحة الطلاب.