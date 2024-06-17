أقوي هواتف الفئة الاقتصادية.. هاتف ريلمي c53 يجمع بين الكاميرا الجبارة والاداء السريع.. اشتريه وانسي حلم الايفون

في مقال اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات الهاتف الاكثر بحثا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو هاتف ريلمي c 53 الذي يعد من افضل الهواتف الفئة الاقتصادية والذي ياتي بمواصفات مميزة تميزه عن الكثير من الهواتف الاخرى في نفس الفئه تابعونا لمعرفه باقي التفاصيل.

مواصفات هاتف ريلمي C53

التصميم والبناء: يأتي هاتف ريلمي C53 بتصميم مميز وخفيف الوزن، مع إطار من البلاستيك المتين.

الأبعاد: يبلغ الهاتف حوالي X × Y × Z ملم، والوزن حوالي N جرام.

الشاشة: يحتوي على شاشة IPS LCD مقاس X بوصة، بدقة عالية تصل إلى Y × Z بيكسل.

تدعم الشاشة تقنية IPS لألوان حية وزوايا عرض واسعة.

الأداء والمعالج: يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek (مثل MediaTek Helio G35)، الذي يوفر أداء سلس للتطبيقات اليومية والألعاب البسيطة.

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة N جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة M جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD

الكاميرا: كاميرا خلفية بدقة X ميجابيكسل، مع فلاش LED وإمكانية تسجيل فيديو بدقة عالية.

كاميرا أمامية بدقة Y ميجابيكسل، مثالية للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.

مميزات الهاتف