مراجعة هاتف HONOR X9b 5G بمواصفاته التقنية العالية

أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد HONOR X9b 5G، والذي حاز على حملة تسويق عالية من قبل مستخدميه، وذلك بسبب مميزاته القوية التي يقدمها، بدءًا من سعة البطارية الكبيرة ودقة الشاشة العالية وصولًا إلى صلابته اللامتناهية في تصميمه المعزز من جميع الأركان، وكل ذلك بالإضافة إلى سعره المناسب لغالبية الفئات، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل سنتعرف إلى مميزاته وعيوبه، حتى نساعدك أكثر في اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات هاتف HONOR X9B الجديد

يتمتع موبايل هونر X9b 5G بسعر مناسب ومواصفات تقنية عالية، وفيما يلي سنذكر لكم هذه المواصفات:

الشاشة: يأتي الموبايل بشاشة نوعها أموليد، حجمها 6.78 inches، وتبلغ دقتها 1.5K، كما يبلغ سطوعها 1200 شمعة، ومعدل تحديثها 120 Hz، وأهم ما تتميز به شاشة موبايل هي مقاومتها للخدش والسقوط، وذلك بفضل تقنية “HONOR Drop Protection”.

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج سنابدراجون 6 جين 1 من Qualcomm، وهو معالج ثماني النوى بتقنية 4 نانومتر، كما يعمل أيضا بمعالج رسوميات أدرينو A710.

الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 16 megapixel، وتوفر إمكانية التقاط صور Selfieمذهلة مع ميزة عزل الخلفية وإعدادات التجميل، وتبلغ دقة التقاط الصور 3456*4608 pixels.

الكاميرا الخلفية: هي كاميرا ثلاثية العدسات: تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية لموبايل هونر 108 megapixel، وبالتالي فهي تستطيع التقاط صور بدقة 12000*9000 pixels. العدسة الثانية (Ultra wide) وتبلغ دقتها 5 megapixel. العدسة الثالثة (Micro) بدقة 2 megapixel.

البطارية: يقدم هاتف HONOR X9b 5G بطارية بسعة كبيرة تصل إلى 5800 mAh، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 35 watts، وبالتالي فهي تشحن الموبايل حتى 70% في مدة نصف ساعة فقط.

التشغيل: يعمل موبايل HONOR X9b 5G بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم MagicOS 7.2، والتي تمنح المستخدمين تجربة مريحة وسلسة.

الأمان: تقدم شركة Honor ميزات أمان مثل: التعرف على الوجه. مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة. تقنية NFC للدفع اللاسلكي.

شبكة الهاتف النقال: يدعم موبايل هونر شبكات 5G، كما يدعم أيضًا شرحتين اتصال من نوع Nano.

الاتصال: يأتي الهاتف مدعوم بالبلوتوث 5.1 والواي فاي بتردد 2.4 GHz and 5 GHz والراديو FM.

يدعم الهاتف Bluetooth 5.1، والواي فاي بترددي 2.4 و 5 هرتز، وراديو إف إم.

الألوان: يتوفر الموبايل بثلاث ألوان، وهي: البرتقالي، والأسود، والأخضر.

مميزات هاتف HONOR X9b 5G

يقدم موبايل HONOR X9b 5G عدة مميزات، مثل:

شاشة كبيرة دقتها عالية وهي ذات معدل تحديث سريع.

أداء المعالج قوي ويدعم تشغيل الألعاب الجديدة.

يأتي الهاتف ببطارية ذات سعة ضخمة وهي تستمر بالعمل لمدة يوم كامل.

عيوب هاتف هونر X9‎b ‎5‎G