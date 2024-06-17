" احصل على 4500 ريال " هنا رابط تسجيل دعم ريف 𝐫𝐞𝐞𝐟.𝐠𝐨𝐯.𝐬𝐚 الجديد لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت في المملكة السعودية

رابط تسجيل دعم ريف 𝐫𝐞𝐞𝐟.𝐠𝐨𝐯.𝐬𝐚 الجديد شغل تفكير العديد بالمملكة، حيث يعد برنامج دعم ريف واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر الفقيرة وذلك لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، تقدم وزارة البيئة الزراعة السعودية دعم مادي يصرف شهرياً للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة دعماً لهؤلاء، أتاحت وزارة البيئة والمياه رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن أهلية الحصول على دعم ريف، سنوضح لكم كافة التفاصيل بهذا الشأن في السطور القادمة.

رابط تسجيل دعم ريف 𝐫𝐞𝐞𝐟.𝐠𝐨𝐯.𝐬𝐚 الجديد برقم الهوية

وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية رابط يمكن من خلاله التسجيل في برنامج دعم ريف، فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة دعم ريف الرسمية.

إضافة اسم المستخدم في الخانة المخصصة وكلمة المرور والضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

الكبس على تبويب الاستعلام عن دعم ريف”.

إضافة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

قراءة كافة الشروط والأحكام الظاهرة أمامك على الشاشة والموافقة عليها.

ستظهر لك كافة يتم التفاصيل المتعلقة بدعم ريف، وهل تستحق الحصول على هذا الدعم.

شروط الحصول على دعم ريف 1445

وضعت وزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية حفنة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين، وهذه الشروط هي:

عدم وجود دخل المتقدم ويكون عاطل عن العمل.

إذا كانت أنثى يجب أن تكون ربة منزل.

يحق لكبار السن التقديم في دعم ريف.

عدم امتلاك المتقدم أي سجل تجاري بإسمه.

لا يمتلك المتقدم على سيارة بإسمه.

وجود حساب بنكي جاري باسم المتقدم لكي يستقبل عليه فلوس الدعم.

يجب أن تكون وظيفة المتقدم من الوظائف التي حددتها وزارة البيئة والزراعة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 24 عاماً.

كم مبلغ الدعم الريفي الشهري 1445؟

يتم صرف راتب شهري من الدعم الريفي حوالي 4500 ريال سعودي، مما يعني أن يحصل المستفيد من دعم ريف السكن على 54,000 ريال خلال العام الواحد.