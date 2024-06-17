اشتريه سعره حنين وعلى قد ايدك.. الإبداع في عالم الهواتف الذكية مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6

في عالم التقنية السريع التطور تواصل شركة Xiaomi فرض سيطرتها وإبهار المستخدمين بإصداراتها المتميزة حيث أن أحد هذه الإصدارات هو هاتف Xiaomi Poco F6 الذي يمثل قفزة نوعية في مجال الهواتف الذكية يجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي التصميم الأنيق والسعر المعقول مما يجعله خيارا مثاليا لمجموعة واسعة من المستخدمين كما أن هاتف Poco F6 يأتي استكمالا لسلسلة Poco التي اشتهرت بتقديم مواصفات متقدمة مقابل تكلفة مناسبة مما يمنح المستخدم تجربة استخدام لا مثيل لها.

مميزات هاتف Xiaomi Poco F6

هذه الميزات تجعل Poco F6 أكثر من مجرد هاتف ذكي فهو أداة قوية تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة فمن أهم هذه المميزات:

يصل حجم الشاشه إلى 6.67 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

معدل التحديث 120 هرتز

الحماية زجاج Gorilla Glass

معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8+ Gen تصل سرعة الهاتف الثماني النواة

معالج الرسوميات الموجود فى الهاتف Adreno 730

الذاكرة العشوائية للهاتف (RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يحتوى الهاتف على خلفية ثلاثية الأبعاد.

يصل حجم العدسة الرئيسية 108 ميجابكسل

العدسة الثانية عريضة 8 ميجابكسل

تصل دقة الكاميرا الأمامية الى 20 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الخاصة بالهاتف إلى 5000 مللي أمبير

الهاتف يقوم بدعم الشحن السريع 67 واط

سعر هاتف Xiaomi Poco F6

يختلف سعر هاتف Xiaomi Poco F6 حسب المنطقة ومواصفات التخزين والذاكرة على العموم يتراوح سعره بين 400 و500 دولار أمريكي مما يجعله خيارا جذابا ومناسبا لمحبي الهواتف الذكية ذات الأداء العالي بسعر معقول.