“عبر منصة مظلتي” .. اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يزداد الاهتمام في العراق بالتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، هذا الاهتمام يأتي كجزء من مبادرات حكومية متواصلة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادي الحالي، وتسعى هذه المبادرات لضمان تلبية احتياجات الأسر المحتاجة وتقديم الدعم الكافي لهم لمواجهة التحديات اليومية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم هذا الدعم بناء على شروط معينة، وتستخدم طرق دقيقة للتحقق من استحقاق المستفيدين، وتنشر أسماءهم عبر موقع إلكتروني مخصص.

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوابة إلكترونية للتحقق من اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، ويمكن إتباع الإرشادات التالية للاستعلام:

في البداية يجب زيارة بوابة منصة مظلتي عبر الرابط المخصص. بعدها يجب إدخال بيانات المستخدم وكلمة السر للدخول. ثم يجب النقر على قسم الخدمات الإلكترونية. بعدها يتم اختيار خيار الاستعلام عن المشمولين في الدفعة السابعة لسنة 2024. بعدها يجب تحديد المحافظة التابع لها المستفيد. ثم يجب الضغط على زر البحث. وأخيرا يجب تنزيل اسماء المستفيدين والبحث فيها عن اسم المستفيد المطلوب.

ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن إصدار اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في وقت قريب، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإكمال عملية التدقيق الكامل للطلبات، الغرض من هذا التدقيق هو ضمان استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، لضمان توزيع المساعدات بشكل متساو وفقا للمعايير المتبعة، يتوقع أن يتمكن المتقدمون الذين تم قبول طلباتهم من الوصول إلى قوائم المستفيدين قريبا، مما سيسهل عليهم استلام المساعدات المالية التي يحتاجونها لسد احتياجاتهم الضرورية.