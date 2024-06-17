“المربع الالكتروني” رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 الكويت الابتدائي والمتوسط من وزارة التربية الكويتية

نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 الكويت من أهم الموضوعات التي ازداد البحث عنها على محرك جوجل، وذلك منذ أنتهاء طلاب النقل من أداء الامتحانات، حيث يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن النتيجة وما هي الروابط الرسمية المخصصة لذلك، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإجابة عن هذه الاستفسارات و نوضحها لكم في السطور التالية.

نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 الكويت

بالإمكان الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 الكويت وذلك من خلال موقع المربع الالكتروني الخاص بوزارة التربية الكويتية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب الى موقع المربع الإلكتروني .

ثم حدد كلمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

سجل الرقم المدني الخاص بالطالب في المكان الخاص به.

سجل بيانات الطالب المطلوبة.

تأكد من صحة جميع البيانات.

ثم اضغط على ايقونة النتيجة النهائية.

أنتظر لحظات حتى يتم عرض النتيجة بالتفصيل في كل المواد.

استخراج نتائج الطلاب الكويت عبر تطبيق سهل

بعد أن وضحنا خطوات استخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 من خلال رابط المربع الالكتروني، يجب الاشارة الى أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق تطبيق سهل وهو واحد من التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم الكويتية، حتى تساعد الطلاب في التعرف على نتائجها من جميع المراحل الدراسية بطريقه سهله وبسيطه، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بتنزيل تطبيق سهل من المتجر الخاص بهاتفك الجوال.

بعد انتهاء التنزيل قم بفتح التطبيق.

سجل الدخول عليه من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أنقر على كلمة استخراج النتائج.

سجل البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

ثم اضغط على بحث.

خلال ثوان ستعرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة فورًا.

ويجب الإشارة إلى أن وزارة التعليم قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل متتالي بعد أن تنتهي اعمال التصحيح، وأن هناك نسبة كبيرة من المدارس التي انتهت من رفع النتيجة، ووصل عدد المدارس التي أعلنت عن نتائجها حوالي 30 مدرسة، أما الباقي جاري تجهيز النتيجة على المنصة الالكترونية التابعة للوزارة.