افلام جديدة على Tom & Jerry .. تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات لمتابعة جميع حلقات الكرتون

الجمع بين كل مميزات قنوات الأطفال في قناة واحدة من أصعب المهمات التي تواجه إدارة أي محطة متخصصة للأطفال، ولكن تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات، حل هذه المشكلة لكل الأمهات وبالتالي تجد الأم في قناة توم وجيري الترفيه والتسلية والتعليم والإثارة والضحك والمرح، ومن ثم يمكنكِ أن تتركي ابنك أمام شاشة توم وجيري بدون قلق أو خوف، كما يجد الطفل ما يجذبه في القناة فلا يمل ولا يسأم.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

يعمل تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات على التأليف بين الإخوة والأخوات، حيث كثيرًا ما تنشب المشاجرات بينهم لأنهم يختلفون على مشاهدة التلفاز، ولكن قناة توم وجيري تناسب الأطفال من الثلاث سنوات حتى الثانية عشر عام، وهنا يمكن أن يجتمع الإخوة معاً في مشاهدة المغامرات بين القط والفأر، وفي بعض الأحيان يجلس الأب والأم معهم لاستعادة ذكريات الطفولة، حيث تعد هذه المسلسلات من أقدم أفلام الكارتون في العالم التي نشأ عليها الملايين من الدول المختلفة، ويمكن تحميل القناة على التردد التالي:

تردد القناة: 12149-11354.

الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

في حين يكون التردد الخاص بقناة توم وجيري على عرب سات كما يلي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

هنالك العديد من المميزات جعلت قناة توم وجيري القناة المفضلة لأطفالنا الصغار، منها عدم وجود فواصل إعلانية طويلة بين فقرات القناة، لأن هذه الفواصل تكون مزعجة كثيرًا للأطفال، مع تمتع القناة بنسبة عالية من المصداقية لدى الأمهات لأنه حريصة على التعاليم الإسلامية، كما أنها تراعي العادات العربية والشرقية لجمهور القناة من الأطفال، بجانب المحتوى المجاني المستمر بلا دفع اشتراكات.