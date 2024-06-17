جانا العيد يالولو ياحبيبتي.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah على النايل سات وعرب سات

قناة وناسة للأطفال تعد واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتضمن الأغاني الرسوم المتحركة والبرامج الممتعة مع اقتراب موسم الأعياد يبحث العديد من الأهالي عن تردد القناة ليتمكن أطفالهم من الاستمتاع بأغاني العيد الجديدة والبرامج الخاصة بهذه المناسبة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات

على النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط التردد على جهازك

استخدم جهاز التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات.

ابحث عن خيار إضافة تردد أو ضبط الترددات في القائمة.

قم بإدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه.

بعد إدخال الترددات اختر بحث ليقوم الجهاز بالبحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد.

بعد انتهاء البحث احفظ القنوات الجديدة المكتشفة لتتمكن من الوصول إليها بسهولة لاحقًا.

استمتع بأغاني العيد على وناسة

بمجرد ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أغاني العيد على قناة وناسة للأطفال القناة تحرص على تقديم محتوى ممتع وآمن للأطفال مما يجعلها خيارا رائعا للأسر خلال فترة الأعياد والمناسبات الخاصة.