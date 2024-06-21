وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.. رابط نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا نينوي وبغداد والكرخ والرصافة وعموم المحافظات

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط تعد نتائج الثالث متوسط من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة التعليمية وبناء على هذا قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالرد على الطلاب وأولياء الأمور ونقلت أنه لا يوجد موعد محدد لظهور النتيجة، كما قامت أيضا بإطلاق موقع إلكتروني يساعد الطلاب في الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال استخدام الإنترنت، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط

وفقا لما نقله الدكتور إبراهيم نانس الجبوري أنه لم يتم تحديد موعد ظهور نتائج الثالث متوسط حتى الوقت الحالي والسبب أن عملية التصحيح مازالت مستمرة وهي تتم على يد فريق متخصص وهذا من أجل التصحيح بطريقة عادلة، كما أوضح أن عدد الطلاب الذين التحقوا باختبارات الثالث متوسط هذا العام وصل حتى 900 ألف طالب في عموم العراق وذلك يحتاج المزيد من الوقت في عملية التصحيح ولهذا السبب لم يتم تحديد موعد محدد فلا داعي للقلق والتوتر.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يجب على جميع الطلاب اتباع مجموعة من الخطوات عند الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط والتي جاءت على النحو الآتي: