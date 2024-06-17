لولو هتسلي أطفالك في العيد!! نزلي تردد قناة وناسة على نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني لولو الشطورة

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة الجديد والذي قامت بتغييره إدارة القناة وهذا من أجل تحديث المحتوى الخاص بها، الجدير بالذكر أن قناة وناسة من القنوات الفضائية المحببة لدى الأطفال حيث أنها تقوم ببث أغاني الأطفال على مدار اليوم وبدون فواصل إعلانية، حرصت إدارة القناة على توفير أكثر من تردد على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك تسهيلا على المتابعين.

قناة وناسة

إذا كنتي تبحثي عن أفضل قنوات الأطفال ننصحك بتنزيل قناة وناسة حيث أنها لا تعتمد في محتواها على الترفيه فقط بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية التي تنمي مهارات الأطفال، يمكنك الآن استقبال القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وهذا باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أصبح الآن من السهل تنزيل قناة وناسة وهذا بعد أن تقوم باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

محتوى قناة وناسة

تقدم القناة باقة مميزة من مسلسلات الأطفال بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الترفيهية ومنها:

المسلسلات الكارتونية: بن تن ودورا وبيكيو.

البرامج التعليمية: برنامج الرياضة واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية.

البرامج الترفيهية: برامج الحرف اليدوية برامج المسابقات وبرامج الغناء.

بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد التي تقوم ببثها على مدار اليوم.

خطوات تنزيل قناة وناسة